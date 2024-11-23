عصام زكريا: "حسين فهمي شال الدعوات في شنطته ومش هشتغل معاه تاني"

أكد الناقد عصام زكريا المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه لن يكرر العمل مع الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان مرة أخرى ، مشيراً إلى أنه ظل صامتاً طوال فترة المهرجان حتى ينتهي على خير وبدون مشاكل، مضيفا انه داس على كرامته ونفسه وأعصابه طوال الفترة الماضية.

وأضاف عصام زكريا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الفنان حسين فهمي استحوذ على كل دعوات المهرجان وكان يقوم بتوزيعها بنفسه ، وفي المقابل لم أحصل الا على دعوتي أنا فقط ، ورغم ذلك كلما سأله أحد على دعوة يقول له "خدها من عصام.. الدعوات كلها معاه" ، وهذا الامر سبب لي العديد من المشاكل.

وأشار عصام زكريا إلى أنه لم يحضر حفل الختام في سابقة تكاد تكون الاولى في عمر المهرجان ، وهى عدم حضور مديره التنفيذي أو صعوده على خشبة المسرح ، وقرر أن يتنحى جانباً بعد ان أنهى مهمته بالشكل الذي يرأه جيداً ، مؤكداً أنه لن يطرق باب وزير الثقافة الا اذا طلبه ووقتها سوف يذهب اليه بكل الوقائع والمستندات التي تدين رئيس المهرجان.