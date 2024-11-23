زي النهارده.. انتصار الأسطول المصري على اليوناني في «موقعة ستمبالا»

تمر علينا اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها..



انتصار الأسطول المصري على الأسطول اليوناني في «موقعة ستمبالا».

وعام 1890 -وفاة ملك هولندا ويليام الثالث دون وجود وريث ذكر يخلفة مما حتم إصدار تشريع خاص لتخلفة ابنته فيلهامينا.



وعام 1940 -مملكة رومانيا توقع اتفاقًا للتحالف مع ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان فيما عرف باسم دول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

وعام 1964 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز يوقعان في مدينة جدة اتفاقًا بشأن حرب اليمن.

وعام 1981 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوقع على أمر رئاسي ظل سرًا يقضي بأن تقوم وكالة المخابرات المركزية بدعم وتدريب وتمويل «ثوار الكونترا» في نيكاراغوا، وهو الأمر الذي تم فضحة فيما بعد وعرفت بقضية «إيران - كونترا».

وعام 1989. هدم جدار برلين بالكامل.

وعام 1991 -نتخاب بطرس بطرس غالي أمينًا عامً للأمم المتحدة خلفًا لخافيير بيريز دي كويلار على أن يتسلم عمله رسميًا في 1 يناير 1992.

وعام 2001 -غتيال محمود أبو هنود أحد قادة القسام الجناح العسكري لـحركة حماس في نابلس في فلسطين.

وعام2003 -لرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يضطر لتقديم استقالته من منصبه بعد احتجاجات شعبية واسعة على إثر نتائج الانتخابات فيما عرف بثورة الزهور.

وعام. 2005 -انتخاب إلين جونسون سيرليف رئيسة لليبيريا، وبذلك تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في أفريقيا كلها

وعام 2007 تأجيل الجلسة الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس لبنان إلى تاريخ 30 نوفمبر وذلك لمزيد من التشاور على الرغم من أن هذا اليوم هو آخر يوم من ولاية الرئيس إميل لحو

لرئيس اللبناني إميل لحود يقرر تسليم الجيش الأمن في البلاد وذلك بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحصول فراغ بمركز الرئاسة، والحكومة ترفض القرار .

2008 - المجلس المركزي لمنظمة التحرير الوعتن

فلسطينية ينتخب رئيس السلطة محمود عباس رئيسًا لدولة فلسطين، وحركة حماس ترفض القرار.

وعام 2010 -كوريا الشمالية تطلق أكثر من 200 قذيفة مدفعية على جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية، وجيش كوريا الجنوبية يفتح النار دفاعًا عن النفس.

وعام 2011 - الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوقع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والقاضية بتنحيه عن الحكم.

2014 -الإنتخابات الرئاسية التونسيَّة تقام في البلاد لأوَّل مرة بعد الدستور الجديد وثاني مرة بعد الثورة.

والنرويجي ماغنوس كارلسن يفوز للمرة الثانية في تاريخه على التوالي ببطولة ا العالم للشطرنج 2014 أمام بطل العالم الأسبق الهندي فيشفاناثان اناند

البريطاني لويس هاملتون يفوز للمرة الثانية في تاريخه ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد 20

وعام 2015 - انتخاب المعارض ماوريسيو ماكري رئيساً للأرجنتين خلفاً لكريستينا كيرشنل2021 -

لال السعودي يُتوَّج بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على نادي بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.