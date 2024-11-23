"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم السبت، احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ ١٢ لتجليس قداسته على الكرسي المرقسي، والتي أقيمت في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تحت عنوان "اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا" (مت ٢٨: ١٩).

وحضرها الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا ايلاريون الاسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرقي الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية ومجمع كهنة الإسكندرية.

يأتي ذلك عقب انتهاء قداس رسامة خمسة كهنة في رتبة القمصية بيد قداسة البابا والذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صباح اليوم.

بدأت الاحتفالية بترنيمة مهداة من كنائس الإسكندرية لقداسة البابا بعنوان "أب حكيم" ثم عرض القمص أبرآم إميل تقريرًا مفصلاً اشتمل على ١٢ نقطة عن عمل قداسته الرعوي بالإسكندرية خلال خلال السنة الأخيرة، تلاه عرض مسرحي بعنوان "العلية" ألقيت بعده كلمات من الآباء الأساقفة الحاضرين، وقدم مجمع كهنة الإسكندرية هدية تذكارية عبارة عن مكتبة مصغرة بها ٣ موسوعات من كتب الاباء والترجمات.

واختتمت الاحتفالية بكلمة قداسة البابا والتي قدم فيها الشكر للآباء على كل ما قدموه من عمل رعوي وخدمة، كما شكر منظمي الاحتفالية على الفقرات التي قدمت فيها.

ثم تناول موضوع بعنوان "خطية التحزب" لافتًا إلى أن الانقسام والشللية أمور تحزن قلب الله وأوضح قداسته أن نجاح الخدمة في حفظ الوحدانية وأن نجاح أي خدمة يحتاج إلى هذه الثلاثية:

١- الصلاة الدائمة.

٢- المحبة الفياضة.

٣- الغيرة الحسنة.