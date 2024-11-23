السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لطالب بشبرا الخيمة

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بالتعدي على “طالب” وإصابته بعاهة مستديمة في مشاجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

عاطل يتسبب في عاهة مستديمة لطالب بشبرا الخيمة

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «26027 /2022- جنايات ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 4211 كلي جنوب بنها» .. أن المتهم «علي.ا.ع» عاطل، في يوم 2022/9/12 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، ضرب المجني عليه «شادي. س» عمدًا، بأن وجه إليه ضربة استقرت بذراعه الأيمن باستخدام السلاح الأبيض محل الاتهام الثالث (سكين) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة تسببت في عاهة مستديمة له يستحيل برؤها ( باقية على الدوام والاستمرار) وتقدر بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة (35%) على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف واستخدمه ضد المجني عليه سالف الذكر بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي ومعنوي به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر، حال حمله السلاح الأبيض محل الاتهام التالي، ووقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجناية محل الإتهام السابق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين)، فيما أكدت تحريات النقيب إبراهيم محمد معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بأنه حال سير المجني عليه بالطريق العام وأثناء نشوب مشاجرة لم يكن طرفًا فيها تعدى عليه المتهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين) استقرت بذراعه الأيمن.