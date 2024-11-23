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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسي يهزم ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فوز تشيلسي
فوز تشيلسي
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حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 10 نقاط، ليبقى في المركز الـ16.

افتتح تشيلسي التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15 و في الشوط الثاني عزز تشيلسي تقدمه بهدف رائع برأسية من إنزو فيرنانديز في الدقيقة 75 

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء، قلص جوردان أيو الفارق لصالح ليستر سيتي بتسجيل هدف من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، يواصل تشيلسي مسيرته القوية في المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يعاني ليستر سيتي من تراجع النتائج التي وضعته في منطقة الخطر.

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