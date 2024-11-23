رامي المكاوي يفوز برئاسة اتحاد الكاراتيه التقليدي لدورة جديدة

فاز المستشار رامي المكاوي برئاسة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي باكتساح عدد الأصوات، في الانتخابات التي اقيمت اليوم السبت ليحتفظ برئاسة الاتحاد لدورة جديدة.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه التقليدي، اليوم السبت تحت أشراف قضائي و التي شهدت فوز قائمة رامي المكاوي باكتساح بعدما حصل الدكتور رامي المكاوي على 14 صوتا مقابل 3 أصوات لمنافسه ابراهيم البكر على منصب رئيس الاتحاد .

وعلي منصب العضوية شهدت الانتخابات منافسة قوية بتواجد 14 مرشحا ونجحت قائمة الدكتور رامي المكاوي في اكتساح مقاعد العضوية والبالغ عددها 7 أعضاء.

ونجح في العضوية كل من:الدكتورة/ أمل فاروق بالحصول على 16 صوتا، والمهندس/أحمد محمد أحمد بالحصول على 15 صوتا والمهندس/محمد مصطفى بالحصول على 15 صوتا والاستاذ/عبدالرحمن سيد رزق بالحصول على 14 صوتا والحكم الدولي /إبراهيم حسن المصري بالحصول على 14 صوتا والاستاذة/عزيزة حسن بالحصول على 14 صوتا والدكتور/أحمد محمد حسونة بالحصول على 13 صوتا.

وأعرب الدكتور رامي المكاوي عن سعادته بثقة الجمعية العمومية فيه بصفة خاصة وفي قائمته بالكامل موجها الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة والتي ظهرت من خلال صناديق الانتخاب لتؤكد مدى وعي اعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على استمرار مسيرة النجاح الكبيرة التي يحققها الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.

وتابع ان ما تحقق من إنجازات كان دافعا للجمعية العمومية على اختيار القائمة من اجل الاستمرار في خطة التطوير والتقدم التي تبناها المجلس الحالي وخطى فيها خطوات واسعة ونجح في وضع مصر على خريطة الدول العالمية بعدما حقق لقب بطولة العالم 2024 ومن قبلها لقب بطولة العالم بأوزباكستان بجانب السيطرة على عرش الكاراتيه التقليدي في القارة الأفريقية.

وأتم بأن القادم سيكون أفضل في ظل روح التعاون الكبير بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية وحرص الجميع على المصلحة العامة ووضع تطوير اللعبة على رأس الأولويات التي نسعى إليها جميعا وهذا كله بفضل الإدارة التنفيذية القوية للاتحاد بقيادة اللواء أركان حرب/ جمال الطحلاوي والمدير المالى الأستاذ /علي صبحى والمدير الإدارى الأستاذ/ محمد بدر.