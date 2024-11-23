القبض على 11 شخصا لحيازتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية في السلام

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مكثفة لضبط تاجري المواد المخدرة بمدينة السلام.



ونجحت الحملة الأمنية في ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، كما تم ضبط ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس- فرد خرطوش وطلقة).



وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش وطلقة).

وضبط (عنصرين إجراميين )بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط ( 3 عناصر إجرامية " لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.