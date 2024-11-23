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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

غدًا طقس بارد وتوقعات سقوط أمطار ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 15

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أشارت هيئة الأرصاد الجوية،أنه من المتوقع  غدا الأحد 24 نوفمبر 2024، يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، أما على شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل،  مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا .

وأضافت الهيئة إلى توقع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على أوقات متقطعة.

ومن المتوقع، غدا، نشاط رياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، غدا، كالتالي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

الارصاد الجوية 24 نوفمبر القاهرة الكبرى والوجه البحري امطار خفيفة بارد ليلا سقوط أمطار خفيفة مائل للبرود مثيرة للرمال