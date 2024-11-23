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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتوجه إلى جزيرة البوحة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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توجه اليوم السبت الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه النائب محمد لبيب ومندوبين عن النائب زكريا حسان والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب ووفد من الإدارات المعنية بمديرية الصحة بحضور الدكتور جيمي جمال مدير إدارة ساقلتة الصحية، إلي جزيرة البوحة وسط نهر النيل بمركز ساقلتة وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ لمتابعة وتقييم مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالجزيرة ومتابعة الأعمال الإنشائية بالوحدة الجديدة وكذلك سبل التوسع في الخدمات الصحية وتطويرها بالجزيرة 
وفي لقاء بالأهالي أكد دويدار علي تذليل جميع العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية القائمة.

كما قدم دويدار شكره وتقديره للفريق الطبي بالجزيرة علي مجهوداتهم تجاه أهالي الجزيرة، موجهاً بسرعة التنسيق و دإيجاد مكان بديل علي مستوي أعلي كفاءة وأكثر ملائمة وجودة من المكان الحالي . 
كما اشار أهالي البوحة أن هذه هي المرة الأولى التي يزور الجزيرة  وكيلاً لوزارة الصحة و يجلس معهم . مقدمين خالص شكرهم لكل من يشعر بهم ويدعمهم ويوفر لهم الخدمات الصحية المطلوبة . 
و خلال الزيارة استجاب
" دويدار" لبعض طلبات المواطنين بشأن علاجهم وفحصهم  بمستشفيات المحافظة موجهاً بمتابعة حالتهم الصحية و التأكد من حصولهم علي الخدمة الطبية علي أكمل وجه. ومؤكداً أيضاً أن مكتبه مفتوح لجميع مواطني المحافظة حال الإحتياج لمقابلته

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