الصحة تنهي معاناة أهالي جزيرة البوحة بسوهاج.. تفاصيل

قال النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بسوهاج، إنه في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات الصحية للمواطنين، جاءت استجابة فورية لطلب الإحاطة الذي تقدم به للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وكذلك اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، تم اتخاذ خطوات هامة بشأن استكمال بناء الوحدة الصحية بجزيرة البوحة التابعة لمركز ساقلتة، محافظة سوهاج.

وأضاف لبيب في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن جزيرة البوحة، التي تخدم أكثر من 10,000 نسمة، فقدت وحدتها الصحية قبل ثلاث سنوات حين هُدم المبنى القديم لإحلاله وتجديده. ورغم الانتهاء من الهيكل الخرساني، توقفت أعمال التشطيب والتجهيز، مما أدى إلى معاناة الأهالي، خاصة مع عدم وجود بدائل قريبة لتلقي الرعاية الطبية.

يُذكر أن الموقع الجغرافي للجزيرة وسط نهر النيل يزيد الوضع سوءًا، حيث تتوقف العبارة التي تربط الجزيرة بالضفة الأخرى بعد السادسة مساءً، ما يجعل أي حالات طارئة مستعصية على الحل.

وأوضح لبيب، أن وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور عمرو دويدار، قام بزيارة ميدانية للجزيرة بصحبة النائب محمد لبيب وقيادات مديرية الصحة بسوهاج، بالإضافة إلى ممثلي النواب

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خلال الزيارة تم الاطلاع على حالة الوحدة الصحية ومناقشة العقبات مع مقاول المشروع، الذي التزم بالانتهاء من تجهيز الوحدة خلال ستة أشهر، وصدرت تعليمات من وكيل وزارة الصحة لتذليل العقبات فورًا وتسريع تجهيز الوحدة الصحية.

ولفت لبيب الي سرعة اتخاذ الصحة إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات، منها تخصيص ميزانية مستعجلة لاستكمال التشطيبات وتجهيز الوحدة بأحدث المعدات الطبية، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، بما في ذلك أطباء وممرضين وفنيين متخصصين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل فوري، و خطة طوارئ عاجلة للتعامل مع الحالات الحرجة، خاصة في ظل المخاطر الصحية كالعقارب والثعابين والأمراض المنتقلة.

وأكد لبيب أن هذه التحركات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المناطق النائية، وتخفيف معاناة أهالي جزيرة البوحة وضمان حصولهم على رعاية صحية متكاملة في أسرع وقت ممكن.