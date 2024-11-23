ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يوجه بتحديث أجهزة عيادة الرمد بمستشفى بلبيس العام

ويوجه بإجراء عملية تركيب شرائح ومسامير لطفل في المستشفى

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ، وراجع سجلات دخول وخروج الحالات، واطلع على كشوف حضور وانصراف الأطقم الطبية في العيادات، حيث وجه الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على الأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مراجعة عقد شركة الأمن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد عيادة عقر الكلب، واطمأن على توافر المصل الخاص بعقر الكلب، كما تفقد عيادة الرمد، ووجه بتحديث أجهزة الكشف بالعيادة، كما تفقد الصيدلة، وحرص على التأكد من توافر مخزون كافي من المستحضرات الدوائية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كـ(السكر، والضغط، وأمراض القلب).

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة و الحضانات، واطمئن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع الحالات تتلقى الخدمة الطبية اللازمة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للرعايات 21 سريرا.  

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع للمواطنين، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث وجه بتسريع إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير لطفل من المترددين على المستشفى.

IMG-20241123-WA0042
IMG-20241123-WA0042
IMG-20241123-WA0043
IMG-20241123-WA0043
IMG-20241123-WA0039
IMG-20241123-WA0039
IMG-20241123-WA0040
IMG-20241123-WA0040
IMG-20241123-WA0041
IMG-20241123-WA0041
IMG-20241123-WA0036
IMG-20241123-WA0036
IMG-20241123-WA0037
IMG-20241123-WA0037
IMG-20241123-WA0038
IMG-20241123-WA0038
IMG-20241123-WA0034
IMG-20241123-WA0034
IMG-20241123-WA0035
IMG-20241123-WA0035
الدكتور خالد عبدالغفار الطاقة الاستيعابية رئيس قطاع الطب العلاجي رئيس مجلس الوزراء قطاع الطب العلاجي