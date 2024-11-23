ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي لحقوق الإنسان ينعى المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق

المستشارعادل قورة
المستشارعادل قورة رئيس محكمة النقض الاسبق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

ينعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق وأحد الأعضاء  المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أثرى بعلمه وخبرته في محراب القضاء عمل المجلس خلال سنوات عضويته ، والذي وافته المنية اليوم.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أنه برحيل الفقيد فقدت مصر احد القامات القضائية الذين ساهموا بخبرته في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون .

ويتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأحبائه، وأسرة القضاء المصري

السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس القضاء الأعلى ينعى وفاة