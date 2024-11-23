القومي لحقوق الإنسان ينعى المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق

ينعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق وأحد الأعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أثرى بعلمه وخبرته في محراب القضاء عمل المجلس خلال سنوات عضويته ، والذي وافته المنية اليوم.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أنه برحيل الفقيد فقدت مصر احد القامات القضائية الذين ساهموا بخبرته في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون .

ويتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأحبائه، وأسرة القضاء المصري