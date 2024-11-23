مستشار سابق لترامب: أمريكا ليست ملتزمة بقرارات الجنائية الدولية

قال جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة موقعة وليست طرف في المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا ليست لديها أي التزامات واجبة على الحكومة الأمريكية بموجب ذلك.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على سبيل المثال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذين اتهموا بجانب الجنائية الدولية إذا رغبوا للولايات المتحدة لن يتم القبض عليهم.

وتابع: «كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أطراف في الجنائية الدولية فإن دولة المجر على سبيل المثال ورئيس وزرائها صرح اليوم أنه لن يتم القبض على نتنياهو إذا ما زار بلدهم، وهم يرغبون في دعوته لزيارة أوروبا، كذلك ألمانيا أعلنت نفس الموقف بعدم القبض على نتنياهو».

وواصل: «النقطة الأساسية التي أود أن أوضحها أن مصداقية الجنائية الدولية ليست هي الوضع الفعلي الذي يمنح السلطة للقبض على بعض القادة مثل نتنياهو وبوتين، وأعتقد أن هذا القرار الصادر في هذه اللحظة الحاسمة الحرجة حيث أن ترامب قال إنه يرغب في إحلال السلام بالشرق الأوسط لا يمكن أن نراها بشكل مختلف إلا عن طريق الوصول للتفاوض بين لبنان وإسرائيل».