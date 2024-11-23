ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارتين في الفيوم إلى 5 وفيات و 18 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، إلى 5 وفيات و 18 مصاب, وتم نقل جميع الجثث والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد الطريق الإقليمي، ووجود جثث ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين مصرع 3 مواطنين، وإصابة 15 آخرين، قبل أن يرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص، والمصابين إلى 18 شخصا.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.