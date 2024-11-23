سقط من الأسانسير.. وفاة طفل سوداني بفيصل

باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيقات حول بلاغ العثور على طفل سوداني بشارع العشرين بمنطقة فيصل، وكشفت المعاينة الأولية أن الطفل لقى مصرعه، إثر سقوطه من مصعد عقار، وصرحت النيابة بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع العشرين دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالانتقال والفحص تبين أن طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، لقي مصرعه إثر سقوطه من مصعد العقار رقم 14.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.