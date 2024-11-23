وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع إدارة المستشفيات ويوجه بتكثيف المرور الميداني

ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم اجتماعا مع أعضاء فريق إدارة المستشفيات وذلك لبحث استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة شيرين يحي نائب مدير إدارة المستشفيات.



استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور وعرض المهام الوظيفية المنوط بها كل فرد من أعضاء الفريق مع التركيز على تحديد نقاط القوة والضعف.



واستعرض خلال الاجتماع مؤشرات أداء مستشفيات المحافظة، والخطة الإستراتيجية لتطوير الخدمات الطبية وتعزيز جودتها لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة ومتميزة. مؤكداً علي الإلمام التام بالقوي البشرية بكل مستشفي وإمكانياتها وقدراتها الاستيعابية ، ووضع رؤيه مستقبلية القوي البشرية الخاصة والعمل علي سد العجز بأي قسم بمستشفيات المحافظة.

وشدد على أهمية تنفيذ خطة مرور إشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، لضمان انتظام العاملين ومتابعة جودة الخدمات بشكل دوري، فضلاً عن الالتزام بالزي الرسمي للأطباء والتمريض واتباع معايير مكافحة العدوي.



وفى ختام الاجتماع وجه وكيل الوزارة المراجعة المستمرة لصيانه الأجهزة وعمل حصر بالأعمال ، والابلاغ الفوري عن اعطال الأجهزة الاستراتيجية.

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