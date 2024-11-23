جامعة دمياط تحقق إنجازًا بارزًا بدخولها الإصدار الأول من تصنيف تايمز

أعلنت نتيجة التصنيف العالمي للعلوم البينية ومتعددة التخصصات ISR النسخة الأولى الصادرة من مجلة تايمز للتعليم العالي والتي جرى اطلاقها بالتعاون مع زملاء شميدت للعلوم.

واحتلت جامعة دمياط الترتيب ٣٠١-٣٥٠ عالمياً محققة المركز التاسع بين الجامعات المصرية الحكومية التي ظهرت في هذا التصنيف.

وأوضحت نتائج التصنيف أن منهجية تايمز للعلوم البينية ISR تعتمد على ٣ ركائز تُمثل كل منها مرحلة في دورة حياة التعاون البحثي في المشروعات البحثية المشتركة: المدخلات وتمثل 19% من الوزن الكلي للتصنيف والعمليات وتمثل 16% والمخرجات وتمثل 65% من الوزن الكلي لتصنيف تايمز للعلوم البينية.

وتقيس المدخلات مقدار التمويل البحثي من الصناعة لبحوث لها طابع متداخل التخصصات ، وتقيس العمليات البنية التحتية ومؤشرات قياس النجاح كالدعم الداخلي الذي تقدمة الجامعات والاعتراف بالترقي في التخصصات البينية ،بينما تعتمد المخرجات في قياسها على الانتاج البحثي في التخصصات البينية من حيث العدد والاستشهادات المرجعية وقياس سمعة الجامعات في اجراء العلوم البينية من خلال استبيان مؤسسة تايمز.

وشارك في هذا التصنيف النوعي ٣٠ جامعة مصرية من اجمالي ٧٤٩ جامعة عالمية من ٩٢ دولة.

ويعد تصنيف تايمز ISR أول جهد من نوعه لقياس مساهمات الجامعات في التعاون بين التخصصات والعلوم البينية للوصول لحلول مبدعة للتحديات العالمية .

وبهذة المناسبة يتقدم الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالشكر الى الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، كما يتقدم بالشكر لفريق وحدة التصنيفات بالجامعة برئاسة الدكتور أمانى الديسطي مدير وحدة التصنيفات لما يتم بذله من جهد كبير فى هذا الملف.