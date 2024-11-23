ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمل الحناوي: استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيروت تطور نوعي خطير في عدوانه

الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الأخبار تتصارع في منطقة الشرق الأوسط بين لحظة وأخرى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، موضحة أن العالم استيقظ صباح اليوم على أنباء غارة جوية غادرة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البسطة وسط العاصمة بيروت، مستخدمًا قنابل خارقة للتحصيانات مع أسفر عن تدمير مبنى سكني مأهول بالسكان.

أضافت «الحناوي» خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتج عن سقوط عشران الضحايا والمصابين اللبنانيين، بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدة مناطق في قطاع غزة المحتلة المحاصرة، نتج عنها ضحايا وجرحى.

أوضحت أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة بيروت، يعدًا تطورًا نوعيًا خطيرًا في عدوان الاحتلال ويفاقم من ضع قدرات اللبنانيين على مواجهة تداعيات والأثار كما ينذر باحتمالية فشل مقترح التهدئة الأمريكي المطروح على طاولة الصراع في لبنان أو تأجيل التعامل معه.

الإعلامية أمل الحناوي منطقة الشرق الاوسط العدوان الإسرائيلي غزة ولبنان