مجلس العقار المصري: إنشاء الصناديق يعد مناخًا صحيًا لأي سوق في العالم

قال أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، إن إنشاء الصناديق العقارية يعد مناخًا صحيًا لأي سوق في العالم، في ظل توقعات بتحديد الأرباح حال التخارج، مشيرًا إلى ان تأثير الصناديق هائل في زيادة ورفع تصدير العقار.

وأضاف عبد الله، في تصريحاته على قناة النهار، أن الصناديق العقارية ستخدم تصدير العقار، حيث أن الوحدات الموجودة بالسوق المصرية قادرة على جذب المستثمرين حال إنشاء المزيد من الصناديق، لكن هناك بعض النقاط والإشكاليات التي تواجهه الصناديق وهي الضرائب المتعددة.

وأشار إلى أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار على مستوى الجمهورية، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة في مصر.

ولفت إلى أن حجم الصناديق العقارية عالميًا وصل لـ 1.9 تريليون دولار خلال العام الماضي، مُقسمة على حوالي 225 صندوقًا من إجمالي 893 صندوقا حول العالم، تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على ترليون دولار الرقم الإجمالي، مؤكدًا أنه حان الوقت نحو اعتماد التكنولوجيا العقارية بمصر.