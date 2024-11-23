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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: 50 جنيهًا انخفاضًا بسعر البيض المحلي

البيض
البيض
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أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، انخفاض سعر البيض المحلي ليصل إلى مستويات البيض المستورد من تركيا، حيث سجل سعر طبق البيض المحلي اليوم 150 جنيهًا.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتحسن الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى استقرار أسعار الأعلاف.

 وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ويخفف العبء عن الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على البيض كمصدر غذائي رئيسي.

وأشار إلى أن هذه الأسعار قد تسهم في تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والمستوردة، مما يعزز تنافسية السوق المصري.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين وضمان استدامة الإنتاج المحلي.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية تراجع أسعار البيض المحلي استقرار الاعلاف