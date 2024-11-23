قومي المرأة يهنئ فريق مسار لفوزه ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى فريق مسار لكرة القدم بعد تتويجه ببرونزية دورى أبطال أفريقيا للسيدات لفوزه على فريق إيدو كوينز النيجيرى بركلات الترجيح ، وترشيحه لجائزة أفضل فريق نسائي في ترشيحات الكاف لهذا العام

وعبرت المستشارة أمل عمار عن فخرها بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز الهام في مشاركته الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات على حساب فرق كبار ،وهو ما يعكس دقة التخطيط والتنظيم وقدرة لاعبات الفريق على تحقيق البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة .

كما أثنت رئيسة المجلس على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بترشيح فريق مسار لنيل لقب أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الإفريقية لعام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد القارى ، معبرة عن فخرها بهذا القرار ، متمنية لهن المزيد من النجاحات.

تجدر الإشارة الى أن فريق مسار توت عنخ آمون سابقًا قد تأهل لتصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، باعتباره بطل الدوري المصري للسيدات 2023-2024 ، واحتل المركز الثاني في التصفيات ليتأهل للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه برفقة الجيش الملكي المغربي الفريق المنظم للبطولة.