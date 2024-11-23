المهندسين تعقد ندوة حول "سلاسل الإمداد وتأثيرها على الإنتاج والمشاريع"

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ووكيل نقابة المهندسين المصرية، ندوة علمية متخصصة بعنوان "سلاسل الإمداد وتأثيرها على الإنتاج والمشاريع"، جاءت الندوة بتنظيم من لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، ضمن سلسلة فعاليات تستهدف مواكبة التطورات في المجالات الهندسية والإدارية، في إطار دورها الريادي لتعزيز المعرفة الهندسية ودعم التطوير المهني للمهندسين.

و أكد المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، على أهمية فهم سلاسل الإمداد كركيزة أساسية لتحسين أداء المشاريع الهندسية وتعزيز كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.



وأوضح الدكتور مصطفي الحضري أمين عام النقابة، أن النقابة تعمل جاهدة على توفير منصات علمية وتدريبية تواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية، بما يساهم في رفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم للتعامل مع التحديات المتزايدة في بيئة العمل، كما وجه شكره للخبراء والمحاضرين المشاركين، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي على جهودهم المتميزة في تنظيم هذه الندوة التي تجمع بين الجانب العلمي والعملي.



وشملت الندوة جلستين علميتين قدمهما خبراء متميزون في مجالات سلاسل الإمداد والإدارة اللوجستية:

الجلسة الأولى : قدمها المهندس محمد فرح، المحاضر المعتمد بنقابة المهندسين بالإسكندرية ورئيس قسم الامداد بإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفي، استعرض خلالها أثر سلاسل الإمداد على التكلفة والجودة والوقت، مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين دورة سلسلة الإمداد،

الجلسة الثانية: قدمتها الدكتورة إيمان مصطفى، مدير إدارة سلاسل الإمداد بشركتي العامرية للصناعات الدوائية والأوروبية المصرية للصناعات الدوائية (مجموعة شركات فاركو)، تناولت الجلسة استراتيجيات إدارة المخازن وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع استعراض أثر الاستدامة على تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية،



تأتي هذه الندوة ضمن جهود لجنة العلوم والهندسية والتدريب لتوفير منصة تفاعلية تُمكّن المهندسين من الاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتطبيقات العملية في مختلف المجالات الهندسية. كما تعكس حرص النقابة على تعزيز الكفاءات المهنية ودعم استدامة المشاريع من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية.