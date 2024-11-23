ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل أرسنال في مواجهة نوتنجهام فورست

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المدرب ميكيل أرتيتا، التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال في مباراته  اليوم، أمام نوتنجهام فورست  ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويقود خط الهجوم النجم بوكايو ساكا في حين يستمر آرون رامسديل في حراسة المرمى.

تشكيلة أرسنال الرسمية جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، غابرييل ماجالهاييس، زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديغارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي


يدخل أرسنال هذه المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المنافسين في صدارة الدوري.

الدوري الإنجليزي الممتاز بوكايو ساكا تشكيل آرسنال دوري الإنجليزي الممتاز صدارة الدوري فريق أرسنال مارتينيلي ميكيل أرتيتا نوتنجهام فورست