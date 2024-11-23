تشكيل أرسنال في مواجهة نوتنجهام فورست

أعلن المدرب ميكيل أرتيتا، التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال في مباراته اليوم، أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود خط الهجوم النجم بوكايو ساكا في حين يستمر آرون رامسديل في حراسة المرمى.

تشكيلة أرسنال الرسمية جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، غابرييل ماجالهاييس، زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديغارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي



يدخل أرسنال هذه المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المنافسين في صدارة الدوري.