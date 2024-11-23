الطب الشرعي وراء تأجيل جنازة محمد رحيم للمرة الثالثة.. هل توجد شُبهة جنائية؟

لا يزال الغموض يسيطر على وفاة الملحن محمد رحيم، عقب قيام زوجته بحذف منشور موعد جنازته وتغيير موعد الجنازة للمرة الثالثة، ليفتح باب الجدل حول وجود شبهة جنائية من عدمه، خاصة بعد إثبات تقرير الطب الشرعي وجود كدمات وخدوش بالجثمان.

الاشتباه في وجود شبهة جنائية

كان جدلًا واسعًا قد حدث عقب ساعات من وفاة الملحن محمد رحيم، بعدما أعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل موعد صلاة الجنازة على الراحل، كما زادت الشكوك بعدما حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

الطب الشرعي داخل شقة محمد رحيم

وانتقل فريق من نيابة الجيزة بصحبة رجال البحث الجنائي بالهرم ومعهم خبراء من مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، إلى شقة الملحن الراحل محمد رحيم، بمنطقة حدائق الأهرام، لإجراء معاينة لمكان الشقة، وفحصها جيدًا.

شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم

تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شقيق الملحن محمد رحيم، يفيد باشتباهه في وفاة شقيقه جنائيًا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ ووجود خربشة بالفم والساق، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة بماشرة التحقيقات.

رحيل صادم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، حيث تعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لوعكة صحية، وأصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وأجرى عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.