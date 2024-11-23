أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الجونة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق غزل المحلة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الجونة على ملعب استاد خالد بشارة، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء.

ويعتمد أحمد عيد عبد الملك على الثلاثي محمد علي بن حمودة، عبده يحيى، ومحمد أشرف في قيادة تشكيل غزل المحلة أمام الجونة، في ظل جلوس محمد حمدي زكي على مقاعد البدلاء.

لم يحقق فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، الفوز في أول مباراتين اللتين خاضهما في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025، حيث تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش.

ويأمل غزل المحلة تحقيق الفوز على الجونة؛ من أجل تصحيح مسار زعيم الفلاحين في بطولة الدوري، ومصالحة جماهيره.

يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الثاني عشر.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع : أسامة النجار - عمرو الجزار - كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: توريه - بن شرقي - الإخميمي

وفي الهجوم: محمد أشرف - عبده يحيى -محمد علي بن حمودة.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

النفراوي - يوسف حسن - أحمد حكم - محمد جابر - محمد حمدي زكي - إبراهيم حسن - محمد عصام - عبد الرحيم عموري - حميدو فتاو.