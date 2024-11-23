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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 868 طنا من المخلفات والتراكمات خلال أسبوع بأحياء مدينة أسوان

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة بأسوان
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تنفيذ الخطة العاجلة لحل مشكلة النظافة العامة بنطاق الأحياء والمناطق السكنية داخل مركز ومدينة أسوان وذلك بطريقة علمية محكمة وفقاً للدراسة الخاصة بتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة الجارى اعتماد نتائجها.

التخلص الآمن منها بالمدفن المحكوم بالعلاقى 

وأوضح بأن الجهود التى تم بذلها على مدار أسبوع بالمرحلة الأولى والثانية من الخطة خلال الفترة الصباحية والمسائية أسفرت عن رفع أكثر من 868 طن من المخلفات والتراكمات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، وتم التخلص الآمن منها بالمدفن المحكوم بالعلاقي ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الكنس ورفع الأتربة بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلاً عن تهذيب الأشجار ، وجارى مرحلياً تنفيذها لتشمل كافة المناطق.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أننا نستهدف من هذه الخطة العاجلة التى تم تكليف نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين بالإشراف على تنفيذها ، والاستعانة بالكوادر ذات الخبرة والكفاءة وبالتعاون مع جهود الجمعيات الأهلية لنصل إلى التكامل والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مشروع النظافة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أنه يتم بالتوازى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمعدات الخاصة بمشروع النظافة العامة ، وتكليف أصحاب المهارات من الفنيين لتشغيلها والحفاظ على سلامتها ، ولكى تعمل بالكفاءة والجدية المطلوبة مما يساهم فى الوصول لأعلى مستوى من النظافة كنموذج يتم تعميمه بباقى المدن ، وبما يليق مع المكانة الحضارية والتاريخية لهذه المحافظة العريقة .

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