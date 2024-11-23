المنشاوي يرأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية؛ اجتماعه الدوري عن شهر نوفمبر الجاري، ظهر اليوم السبت 23 من نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، وبحضور الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء الكليات المنوط بها الدراسة في الجامعة الأهلية، والدكتور دويب صابر مستشار رئيس جامعة أسيوط للشئون القانونية، والدكتور سامح عبد السلام مستشار رئيس جامعة أسيوط للشئون المالية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية؛ وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والإدارية داخل الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع؛ أكد الدكتور المنشاوي؛ أهمية جامعة أسيوط الأهلية، كقيمة مضافة للجامعات المصرية، مشيدًا بالبرامج الدراسية المتميزة التي تواكب سوق العمل، والتطورات العلمية، والتكنولوجية العالمية.

وعبر الدكتور المنشاوي عن سعادته؛ بحسن سير العملية التعليمية، ودقة إجراءات امتحانات الميد تيرم بمختلف الكليات، موجهاً شكره للقائمين على الجامعة الأهلية، وشجعهم على الاستمرار في تطوير ،وتحسين الأداء، وبذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق أعلى مستويات التميز في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وشدد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع؛ على ضرورة متابعة العمل من جانب؛ العمداء، ومنسقي البرامج الدراسية، والاستعانة بالكوادر الإدارية من الكليات المعنية بالدراسة من أصحاب الخبرة؛ لمتابعة العمل في مختلف التخصصات.

كما أشاد الدكتور المنشاوي، بالعملية الانتخابية، والجاري انعقادها - لأول مرة- بحرم جامعة أسيوط الأهلية؛ لانتخاب اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2024/ 2025م ، مؤكداً ضرورة الاهتمام بدعم، وتشجيع الأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها؛ لما لها من أهمية في بناء شخصية الطالب، وتكاملها؛ في ضوء ما تحظى به جامعة أسيوط الأهلية من ملاعب، وإمكانيات متميزة؛ لممارسة كافة أنواع الأنشطة الفردية، والجماعية.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن الجلسة شهدت مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالجامعة، إلى جانب عدد من الموضوعات المالية، والإدارية المنظمة لسير العمل بالجامعة الأهلية؛ خلال الفترة القادمة.