مصرع 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد الطريق الإقليمي، ووجود جثث ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع 3 مواطنين، وإصابة 15 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.