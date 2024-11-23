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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مائل للبرودة نهارًا وبارد ليلا ورياح .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس  غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا الاحد ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة. 

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية  والوجه البحري على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 15 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا