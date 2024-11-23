خلال مشاجرة بينهما.. تخفيف الحكم من المؤبد إلى 7 سنوات لشاب قتل والده بالفيوم

قضت محكمة استئناف الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بسجن 7 سنوات للمتهم عمر ن أ 27 سنة لاتهامه بالتسبب في وفاة والده خلال مشاجرة بينهما، بعدما غيرت المحكمة وصف القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وكان سبق وحكمت محكمة الجنايات علي المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل.

تعود القضية إلى 26 يوليو 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جثة ن أ ع بشقته السكنية بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهم غارقا في دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه ويدعي عمر ن أ 27 سنة حيث كانت هناك خلافات دائمة بينه وبين والده، ويوم الواقعة وقع خلاف بينهما بسبب عطل بموتور المياه بالمنزل ونشبت مشادة بينهما تطورت الي مشاجرة بالأيدي، فقام المتهم بدفع المجني عليه الي الخلف فوقع علي الأرض وأصيب في رأسه إصابة أفضت إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في الحال، وتم ضبط المتهم وأحالت النيابة الواقعة الي محكمة جنايات الفيوم التي قضت بالسجن المؤبد للمتهم، وقام دفاع المتهم بالاستئناف علي الحكم مطالباً بتعديل وصف القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت، ووافقت المحكمة على تعديل الوصف وقضت بالسجن 7 سنوات للمتهم.