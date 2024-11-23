محافظ أسوان: نسعى لتحويل العلاقي إلى منطقة نموذجية متكاملة الخدمات

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء تفقده للمنطقة الصناعية بالعلاقي على عقد اجتماعًا مع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، وعرض المشاكل والتحديات التى تواجههم، والتى ارتكزت فى انتظام تشغيل مياه الشرب، ووضع الحلول لمشكلة الصرف الصحى المتراكمة منذ سنوات، فضلاً عن ما يتعلق بالطرق والأمن والإسعاف والمطافئ، علاوة على توفيق وتقنين أوضاعهم بشأن عقود التمليك وحق الانتفاع.

جاء ذلك فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وسطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية ، وأكد الدكتور إسماعيل كمال على تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة لما تمتلكه المنطقة الصناعية بالعلاقى من مقومات وعناصر قوية وتنوع متميز للأنشطة حيث سنعمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب طبقاً للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى تحويلها لمنطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى يليق بعاصمة الاقتصاد الأفريقى .

عمل براند خاص تحت مسمى جرانيت العلاقى

موضحاً بأهمية عمل براند خاص تحت مسمى جرانيت العلاقى لتحقيق التسويق العالمى لأفضل منتجات من الجرانيت الأسوانى ، فيما سيتم البدء فى تنفيذ الحل العاجل للقضاء على مشكلة الصرف الصحى بتوقيع عقد إعادة التشغيل والصيانة بين المحافظة والشركة ، مع القيام فى نفس الوقت بتنفيذ الحل الدائم من خلال الاستعانة بالاستشاريين بكلية الهندسة لتنفيذ مشروع إعادة التأهيل ورفع الكفاءة للشبكات والخطوط بشكل كامل ، وبالتوازى سيتم مراجعة خطوط وشبكات مياه الشرب للعمل على انتظامها، مع دراسة تخصيص موقع بنظام الإيجار ليكون بمثابة معرض ومخزن لمنتجات الجرانيت والرخام .

ومن جانبهم قدم أصحاب المصانع والورش شكرهم لمحافظ أسوان لاستجابته السريعة وتفاعله الفورى مع مطالبهم ، ووضع الحلول لتلبيتها بما يلبى طموحاتهم للنهوض بالمنطقة الصناعية بالعلاقى .

يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات المختلفة التى تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة وتسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية، ولاسيما للشباب الأسوانى ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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