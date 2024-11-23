بعد انفراد "البوابة نيوز" بطرح الأزمة.. دينا الرفاعي تعلن حل أزمة لاعبات نادي دلفي

أعلنت الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية في مصر، انه جرى الانتهاء من أزمة قيد اللاعبات بنادي دلفي المنسحب من دوري الكرة النسائية.

وأضافت الرفاعي في تصريحات صحفية، "ان اللاعبات بالفعل تم قيدهن في أندية مختلفة وتم متابعتهم منذ بداية أزمتهم".

واستكملت، "لن أتوانى عن دعم بناتنا في المواقف الصعبة مهما كانت العقبات والصعوبات أيام قليلة وإجراءات كثيرة وانتهت الأزمة بناتنا تم قيدهم في أنديتهم الجديدة لا توجد لاعبة من الفريق المنسحب بدون ناد جديد ،بناتنا ثروتنا في الكرة النسائية".

وكانت “البوابة نيوز”، انفردت بنشر أزمة قيد لاعبات نادي دلفي بعد انسحابه، وتواصلت مع لاعبات النادي التي عانوا من غلق باب القيد وانسحاب فريقهم وعدم قيدهم بأي ناد جديد.

وعليها وتواصلت "البوابة نيوز" مع الدكتورة دينا الرفاعي التي أكدت أنها ستضع مشكلة اللاعبات على طاولة الاتحاد ومناقشتها وسرعة حلها في أقرب وقت.