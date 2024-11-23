تعرف على المجلس الجديد للاتحاد المصري للميني فوتبول

أسفرت انتخابات الاتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" لدورة انتخابية جديدة، 2028/2024 عن فوز أحمد سمير سليمان برئاسة الاتحاد بالتزكية، واعتماد الجمعية العمومية بإجماع الأصوات.

وفاز اللواء طبيب محمد رضا عوض بمنصب نائب رئيس الاتحاد، والمحاسب السيد عباس بمنصب أمين صندوق الاتحاد ، وفي عضوية مجلس الإدارة فاز كل من اللواء عادل لطفي، الناقد الرياضة فاطمة التابعي ، محمود محمد السيسي، علي الفقي ، المحامي حسين ابراهيم ، أسامة سيد ، وأحمد رسلان.

جاء ذلك في إطار اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقِد بمركز التعليم المدني بالجزيرة، واختتمت فعالياته منذ قليل.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور جميع الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وأشرف على الجمعية العمومية قضائيا المستشار محمود الشيخ مستشار من قبل هيئة قضايا الدولة ، وممثل اللجنة الأوليمبية المصرية محمد إسماعيل، وممثلي وزارة الشباب والرياضة محمد فراج ومصطفى العجيزي.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية اعتماد محضر الجمعية العمومية السابقة ، والموافقة على على خطة النشاط ، والحساب الختامي للاتحاد .

يذكر أن أحمد سمير سليمان هو رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول، واحتفظ بمنصبه رئيسا للاتحاد لدورة جديدة ، وكذا احتفظ اللواء طبيب محمد رضا عوض بمنصب نائب رئيس الاتحاد ، كما احتفظ كلا من اللواء عادل لطفي وفاطمة التابعي وعلى الفقي بعضوية مجلس الإدارة في الدورة الجديدة.

وكان أبرز حضور الجمعية العمومية مصطفى معوض رئيس نادي ناصر لأبناء الشعب ، ممدوح عقاب رئيس نادي اتحاد بسيون ، محمد حمدي امين صندوق نادي دكرنس، والكابتن ميمي شوقي و محمد موسى عضو مجلس إدارة نادي ترسانة السويس ، الدكتور مصطفى القاضي نائب رئيس نادي جرين هيلز ، المهندس على عبده عضو مجلس إدارة نادي عز الدخيلة ، وإبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة نادي جزيرة الورد .

ومسؤولي الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد نحلة ، وحيد عبد الغني ، محمد خطاب ، وليد الغندور ، كريم أحمد ، وأحمد چيمي ، وياسر النحاس مراقب حسابات الاتحاد المصري للميني فوتبول .

من جانبه أكد أحمد سمير سليمان: رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول: "أن هدفنا هو مواصلة سلسلة الإنجازات المحلية والدولية التي بدأناها في السنوات الماضية بنجاح وأرقام غير مسبوقة من أجل ريادة حقيقة وخدمة شباب مصر الحبيبة في مختلف البطولات لكافة الأعمار السنية رجال وسيدات وتشريف الراية المصرية في المحافل الدولية التي تحققت وما زالت تتحقق".