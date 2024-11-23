محافظ الجيزة يلتقي بعدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

التقي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم بديوان عام المحافظة بعدد 41 طالب وطالبة من الفرقة الرابعة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية وذلك لمناقشة مشروع التخرج المقدم منهم بشأن " تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين والوحدات المحلية التابعة له " من خلال دراسة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية المقترحة المقدمة منهم .

وأستمع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال اللقاء للدراسة الاكاديمية المقدمة من الطلاب التي رصدت الوضع الراهن لمركز ومدينة البدرشين ووضع رؤية مستقبلية لكون مدينة البدرشين تتمتع بوجود عدد من المزارات والمناطق الأثرية التي تميزها عن غيرها وبها العديد من القري المنتجة التي يعمل قاطنيها بالحرف اليدوية والتراثية .

وناقش المهندس عادل النجار مع الحاضرين عناصر الدراسة التي تم إعدادها والتي تهدف إلي تنشيط السياحة وكيفية الأستغلال الأمثل للمحاصيل الزراعية الموجودة بها بهدف زيادة انتاجيتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بأقل التكاليف والارتقاء بمجالات الصناعات الحرفية اليدوية الموجودة التي تسهم في إحداث تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل إلي جانب تعزيز مجالات الصناعة وخاصة مع وجود عدد من المحاجر بها التي تخدم الصناعات المختلفة .

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها لاتدخر جهدآ في تقديم الدعم اللازم لهم لاكمال الدراسة.

من جانبهم أعرب أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن سعادتهم لترحيب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بفكرة المشروع والرؤية المستقبلية المقترحة بشأن تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين والوحدات التابعة لها.

جاء ذلك بحضور السادة محمد نور السكرتير العام و الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و محمود زين رئيس مدينة البدرشين ولفيف من الأساتذة اعضاء هيئة التدريس " الدكتور هشام سعودي استاذ العمارة والتخطيط بكلية الفنون الجميلة جامعة الأسكندرية ونقيب المهندسين بالإسكندرية ، والدكتورة هبة ابو الفضل رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة ، والدكتور أحمد الزيات والدكتور خالد صلاح بقسم العمارة ، والمهندسة دينا سعيد ، والمهندس مصطفي ابراهيم والمهندسة دنيا نبيل ودنيا يسري مدرسين مساعدين بقسم العمارة والطلاب المشاركين بالمشروع.