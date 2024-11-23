محافظ الغربية: شراكة فعّالة مع النواب لتحقيق التنمية وحل مشكلات المواطنين

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، في إطار تعزيز التعاون المستمر لخدمة المواطنين وتطوير الخدمات. وشهد اللقاء مناقشة شاملة للطلبات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات في مراكز ومدن المحافظة، مع تأكيد المحافظ على اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجتها.

وأكد الجندي أن التواصل الفعّال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل أولوية أساسية للمحافظة، بهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة وتلبية تطلعات المواطنين. كما شدد على أهمية وضع حلول سريعة وعملية للمشكلات التي تواجه الأهالي في مختلف القطاعات.

وأثنى المحافظ على الدور المحوري الذي يقوم به النواب في تمثيل مطالب المواطنين ومتابعتها، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات الدورية تعكس التكاتف والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الصالح العام.