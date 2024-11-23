تعرف على قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة 2024 - 2025

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، جدول مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025، ويقام الدور التمهيدي بدون حضور جماهيري.

وجاء جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر موسم 2024 - 2025 وفقا لما اسفرت عنه قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كاس مصر

وتقام المباريات وفق نظام وشروط المسابقات:

ويلعب الاتحاد السكندري “حامل اللقب” في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مصر للتأمين و هليوبوليس، بينما سيلعب الأهلي مع الفائز من الترام وطلائع الجيش.

ويلاقي الزمالك في دور الـ 16 نظيره أصحاب الجياد ، على أن يلتقي الفائز منهما، مع المتأهل من مواجهة سموحة و بتروجت في دور الثمانية.

فيما سيلعب الفائز من مواجهة الجزيرة و الاتصالات مع الفائز من سبورتنج و الشمس في دور الثمانية