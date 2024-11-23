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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة 2024 - 2025

كرة السلة
كرة السلة
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أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، جدول مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025،  ويقام الدور التمهيدي بدون حضور جماهيري.

وجاء جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر موسم  2024 - 2025 وفقا  لما اسفرت عنه قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كاس مصر

وتقام المباريات  وفق نظام وشروط المسابقات:

ويلعب الاتحاد السكندري “حامل اللقب” في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مصر للتأمين و هليوبوليس، بينما سيلعب الأهلي مع الفائز من الترام وطلائع الجيش.

ويلاقي الزمالك في دور الـ 16 نظيره  أصحاب الجياد ، على أن يلتقي الفائز منهما، مع المتأهل من مواجهة سموحة و بتروجت في دور الثمانية.

فيما سيلعب الفائز من مواجهة الجزيرة و الاتصالات مع الفائز من سبورتنج و الشمس في دور الثمانية

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