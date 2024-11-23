تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية أبو حمر في بسيون بالغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية أبو حمرالتابعة لمركز بسيون، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة " بداية جديدة" للتنمية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتنسيق مع وحدة حياة كريمة بالغربية والمكتب الفنى للمحافظ وجامعة طنطا.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التي ضمت مدير الإدارة البيطرية بمركز بسيون، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 982 حيوان وماشية، و4000 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف عبد العزيز، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.