محافظ أسوان يتفقد المصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية في العلاقي

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة بمصانع الجرانيت والرخام والورش الحرفية برفقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية.

يأتي ذلك للوقوف ميدانيًا على جودة الخدمات المقدمة لقطاع المستثمرين، وأصحاب المصانع والورش الحرفية والتوكيلات المتنوعة، والتعرف على منظومة العمل داخل المنطقة الصناعية بمنطقة العلاقي.

ضرورة استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة ، بجانب القيام بأعمال التسليك والتطهير وإصلاح الكسورات والطفح بغرف وخطوط الصرف الصحي بالشوارع الداخلية بشكل مستمر، بالإضافة إلى الإرتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات المصانع أولًا بأول.

وأكد أنه يتم تقديم كافة التسيرات للوصول إلى أفضل معدلات الأداء للمصانع والورش بالمنطقة لتأهيلها للتسويق الجيد لمنتجاتها من خلال التصدير للأسواق العاليمة .

يذكر أن المنطقة الصناعية بالعلاقى تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 على مساحة 272,6 فدان بمنطقة العلاقي وتضم مساحات مخصصة للمناطق الخضراء بإجمالي 4 ألاف متر، بالإضافة إلى مساحات للطرق بطول 12 كم، علاوة على مساحة للخدمات بمساحة 4,2 فدان، كما تضم المنطقة 530 ورشة حرفية تابعة لهيئة التنمية الصناعية و288 ورشة أخرى تابعة للمحافظة، علاوة على عدد 124 مشروع استثماري منهم 85 من المشروعات المنتجة في مجالات متعددة، وجاري العمل على قدم وساق لتنفيذ وإنشاء باقي المشروعات والانتهاء منها وتشغيلها في أقرب وقت ممكن.

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