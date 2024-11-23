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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار من المحكمة بشأن مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها

مضيفة طيران التجمع
مضيفة طيران التجمع
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أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة مضيفة الطيران وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها لجلسة 26 ديسمبر للحكم.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في امر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة و كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها  لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.
 

محاكمة مضيفة الطيران إنهاء حياة ابنتها التجمع الخامس الروحانيات النيابة العامة تأجيل محاكمة