زوجة محمد رحيم تحذف موعد جنازته وتغييره للمرة الثالثة

حذفت أنوسا كوتة، زوجة الملحن محمد رحيم، المنشور الذي أعلنت فيه عن ميعاد جنازة زوجها الراحل، وكان المقرر له حسب المنشور بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

المنشور المحذوف لزوجة الملحن محمد رحيم

وأعلن الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن محمد رحيم، أن الميعاد لم يحدد بعد، وفي انتظار الانتهاء من كافة الإجراءات لإعلان الميعاد بشكل رسمي.

جاءت المرة الأولى في إعلان جنازة الملحن محمد رحيم، عندما أعلن الفنان تامر حسني عن ميعاد الجنازة، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ثم عاد واعتذر وأكد أن شقيقه طاهر رحيم سيقوم بالإعلان عن الميعاد.

يشار إلى أن المباحث قد عاينت مكان الوفاة، والطب الشرعي قام بمعاينة الجثمان، للتأكد من عدم وجود أي شبه جنائية، وانتهت التحقيقات لانتفاء وجود أي شق جنائي.

وتعرض الملحن محمد رحيم إلى أزمة صحية خلال الأسابيع الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخرج ومارس حياته بشكل طبيعي.