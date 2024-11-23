أحمد سمير يفوز برئاسة الاتحاد المصري للميني فوتبول

فاز أحمد سمير سليمان برئاسة االإتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" لدورة انتخابية جديدة، 2028/2024 وذلك بالتزكية واعتماد الجمعية العمومية بإجماع الأصوات، في إطار اجتماع الجمعية العمومية العادية الجاري الان بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور جميع الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد .

ويشرف على الجمعية العمومية قضائيا المستشار محمود الشيخ مستشار من قبل هيئة قضايا الدولة ، وممثل اللجنة الأوليمبية المصرية محمد اسماعيل ، وممثلي وزارة الشباب والرياضة محمد فراج ومصطفى العجيزي.

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية اعتماد محضر الجمعية العمومية السابقة ، والموافقة على على خطة النشاط ، والحساب الختامي للاتحاد .

ويجري الان التصويت على انتخاب نائب رئيس الاتحاد وأمين الصندوق و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

يذكر أن أحمد سمير سليمان هو رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، واحتفظ بمنصبه رئيسا للاتحاد لدورة جديدة.