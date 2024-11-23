حبس متهم بسرقة مبلغ مالي من محل عمله بالمعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس متهم بسرقة مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله، أثناء قيامه بإيداعها لدى احد البنوك، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم يعمل سائق لدي الشركة، ويوم الواقعة تسلم مبالغ مالية، لايداعها في أحد البنوك، ولكنه قام بالاستيلاء عليه وقام بتغيير خط سيره، واستولى عليها واغلق هاتفه، وتوجه مالك الشركة لتحرير بلاغ يتهم فيه السائق بسرقة الأموال.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المعادي، من مالك شركة، كائنة بدائرة القسم، وقرر بتضرره من سائق خاص لديه، مقيم بدائرة القسم، لتسليمه مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، لإيداعهم بحساب المبلغ بأحد البنوك، إلا أن المشكو في حقه قام بالإستيلاء علي المبلغ المالي وغلق هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

