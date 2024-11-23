ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع وزير الخارجية بجمهورية الصومال الفيدرالية احمد معلم فقي، اليوم، رسمياً على انضمام الصومال إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروكولها. وتعزز هذه الخطوة التاريخية التزام الصومال بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز الأمن العالمي.

حضر مراسم التوقيع وزير العدل والشؤون الدستورية حسن معلم محمود ورئيس القضاة في الصومال باشي يوسف أحمد إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين. يمثل هذا المعلم خطوة هامة في جهود الصومال للتوافق مع المعايير الدولية والمساهمة في السلام والاستقرار العالميين.

لا تزال وزارة الخارجية الصومالية ملتزمة بالنهوض بدور الصومال في الحكم الدولي وتعزيز الشراكات القوية مع المجتمع العالمي.

IMG_8651
IMG_8651
IMG_8652
IMG_8652
IMG_8653
IMG_8653
IMG_8656
IMG_8656
IMG_8657
IMG_8657
IMG_8658
IMG_8658
IMG_8659
IMG_8659
الصومال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية