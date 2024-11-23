الصومال تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

وقع وزير الخارجية بجمهورية الصومال الفيدرالية احمد معلم فقي، اليوم، رسمياً على انضمام الصومال إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروكولها. وتعزز هذه الخطوة التاريخية التزام الصومال بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز الأمن العالمي.

حضر مراسم التوقيع وزير العدل والشؤون الدستورية حسن معلم محمود ورئيس القضاة في الصومال باشي يوسف أحمد إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين. يمثل هذا المعلم خطوة هامة في جهود الصومال للتوافق مع المعايير الدولية والمساهمة في السلام والاستقرار العالميين.

لا تزال وزارة الخارجية الصومالية ملتزمة بالنهوض بدور الصومال في الحكم الدولي وتعزيز الشراكات القوية مع المجتمع العالمي.

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