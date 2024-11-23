انطلاق أول أفواج قطار الشباب المتجه للأقصر وأسوان

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع الإدارة والمركزية لشئون الوزير(مكتب قادرون باختلاف)، أولى أفواج قطار الشباب المتجه للأقصر وأسوان، بمشاركة 400 شاب وفتاة من ذوي الهمم و120 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وتمتد رحلات قطار الشباب خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 وحتى 27 فبراير 2025.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن رحلات قطار الشباب تعد إحدى أهم آليات الوزارة في تعريف النشء والشباب وتوعيتهم بالمعالم الأثرية والتاريخية والسياحية الخلابة التي تتمتع بها مدينتي الأقصر وأسوان وهو ما يعمق من فهم الشباب وانتماءهم لوطنهم، مشيرًا إلى التنسيق الكامل وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بالمزارات السياحية بالمدينتين، وذلك بغرض المساهمة في تعزيز السياحة الداخلية لمختلف المدن المصرية وخاصة السياحية والأثرية منها.

تهدف رحلات قطار الشباب الى تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب من خلال اكتشاف جمال مصر وتاريخها العريق، بزيارة مدن مثل الأقصر، المعروفة بمعابدها ومقابرها الفرعونية، وأسوان وجمالها الطبيعي ومعالمها السياحية الفريدة، وأن الاشتراك في تلك الرحلات يعتبر فرصة فريدة لتعلم التاريخ والاستماع بتجربة سياحية لا تُنسى.

ويتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان، السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة، بالإضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر مثل وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر، بالإضافة الى جولات حرة.