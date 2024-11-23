بـ"أغاني تراثية".. كورال جامعة الأقصر يشارك في الملتقى الفني بجامعة جنوب الوادي

شاركت إدارة النشاط الفني برعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، في فعاليات الملتقى الفني الثاني والعشرون والذي نظمته جامعة جنوب الوادي، تحت شعار "معًا لإحياء الموسيقى العربية" في الفترة من 17 ـ 20 نوفمبر 2024، بهدف تحقيق التواصل بين شباب الجامعات وتناقل الخبرات والثقافات والرؤى في كافة المجالات.

وتمثلت مشاركة الإدارة، في فريق الكورال بقيادة الدكتور ثروت عبداللطيف، المشرف العام على الفريق، والدكتورة أماني عبد الشهيد مايسترو ومدربة الفريق، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وبإشراف الدكتور وائل الصغير مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة، والدكتورة علا على مدير إدارة النشاط الفني.

وقدم فريق كورال جامعة الأقصر في اليوم الثالث للملتقى مجموعة من الأغاني التراثية التي نالت إعجاب واستحسان جمهور الحاضرين.

وجاءت عروض اليوم الثالث بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، والمشرف العام على الملتقى ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي كبير .

رئيس جامعة الأقصر توجه بكامل الدعم والمساندة لفريق الكورال

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، على توجيه كامل الدعم والمساندة لفريق الكورال لأهمية النشاط بالنسبة للطلاب مما يسهم في رفع الحس والذوق الرفيع لديهم، ووعدت بتكريم خاص للفريق بمكتبها نظير ما قاموا به من جهد.

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