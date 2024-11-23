محمد مصطفى رئيسا للاتحاد المصري للتايكوندو لدورة جديدة

فاز المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بدورة رئاسية جديدة في اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ، الذي أقيم الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.

وضمت قائمة محمد مصطفى كلًا من: “ محمد مجدي طايل نائبًا للرئيس، حازم قنديل أمين صندوق، والأعضاء محمد عجيزة وحسن كمال وعلاء الهواري وهيثم الجداوي، والأعضاء الاحتياطيين أحمد رياض وعصام الدين مصيلحي وخالد محمود“.

ويبلغ عدد هيئات اتحاد التايكوندو 53 هيئة رياضية وهم: “6 أكتوبر، سيجر، الصيد، حلوان العام، طنطا، الجيزة، الحسينية، الطالبية، المقاولون العربي، شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، المنتزة، الصفوة، السكة الحديد بطنطا، الرواد، هليوبوليس، المؤسسة بالإسماعيلية، الشرقية، إخلاص النزهة، منارة الإسكندرية، الأهلي السكندري، العاملين شركة الإسكندرية للبترول، سبورتنج، كفر المصيلحة، الحوار، مؤسسة الهايكستب“.

بالإضافة إلى: “أصحاب الحياد، ناص إمبابة، وادي دجلة، زفتى، العمال ببورسعيد، كابس، المصري، شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير، قارون بالفيوم، التطبقين، الزهور، غار حراء، سموحة، جزيرة الورد، التوفيقية للتنس، هيئة قناة السويس، النصر، قليوب، الأولمبي بالإسكندرية، شركة العزلدخلية، الاتحاد السكندري، القاهرة، المؤسسة بالإسكندرية، 23 يوليو، القناة، الشمس، مدينة نصر، يخت الجيزة“.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد التايكوندو من رئيس ونائب وأمين صندوق و 4 أعضاء.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.