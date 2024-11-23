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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرعة كأس مصر للسلة.. الزمالك يلتقى أصحاب الجياد فى دور الـ 16

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة موسم 2024 - 2025، والتي أقيمت في قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، عن مواجهة الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره أصحاب الجياد، على صالة الأخير بالإسكندرية.

ومثل الزمالك في قرعة كأس مصر، مصطفى محسن المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

والجدير بالذكر، أن "سلة الزمالك" تُوج بلقب كأس مصر 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

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