محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير الشوارع والميادين بمدينة دمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية استمرار العمل في تطوير الشوارع والميادين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرةً إلى أن هناك خطة ورؤية شاملة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري والجمالي للطابع الخاص بكل مدينة، مضيفةً أن هذه الجهود تتماشى مع أحدث الأنظمة لتطوير البنية التحتية بما يليق بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة جاكلين عازر لعدد من الشوارع والميادين بمدينة دمنهور، وذلك بحضور أحمد فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والمهندسة هبة عطية، مدير المكتب الهندسي بالمحافظة، وحازم البنا، مدير المكتب الإعلامي.

وشملت الجولة منطقة مضرب الأرز والشوارع المحيطة، وميدان جلال قريطم، والنصب التذكاري، والجدارية بمدخل المحافظة.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إلى أن أعمال التطوير مستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بجميع مراكز المحافظة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتعزيز الجمال العام.