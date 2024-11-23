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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بانتحال صفة موظف.. حبس متهم بالنصب علي المواطنين في عابدين

المتهم
المتهم
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أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بحبس متهم بالنصب على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف وإيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية من الدولة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية له.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، عرض الأوراق المضبوطة علي خبراء الطب الشرعي، ووجهت له النيابة اتهامات بانتحال صفة موظف حكومي،  والنصب والاستيلاء علي أموال المواطنين.  

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة عابدين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال  على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة" والإدعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامى)،  وبمواجهته إعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

أموال المواطنين أمرت نيابة عابدين الجزئية بأسلوب إنتحال الصفة بالنصب على المواطنين بالنصب والإحتيال بالنصب والإحتيال على المواطنين بإنتحال صفة موظف بانتحال صفة انتحال صفة إنتحال الصفة