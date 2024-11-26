سوهاج تودع الزحام.. مشروعات الطرق والكباري الجديدة ساهمت في تحسين الحركة المرورية

تشهد محافظة سوهاج، تحولًا هائلاً في بنيتها التحتية، حيث تتوالى المشروعات القومية العملاقة التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق والكباري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يشهد قطاع الطرق والكباري بمحافظة سوهاج طفرة غير مسبوقة، حيث تتوالى المشروعات العملاقة التي تغير وجه المحافظة، فبعد سنوات من الانتظار، بدأت تظهر معالم تحول حقيقي، حيث تتشابك الرافعات والآليات لإنشاء شبكة طرق حديثة تربط بين القرى والمدن، وتسهل حركة المرور والتجارة، ومن أجل ذلك تسلط "البوابة"، الضوء علي عدد من المحاور والطرق بالمحافظة.

تعد محاور جرجا وطما وجمال حمدان وسيد طنطاوي من أبرز المشروعات التي تشهدها المحافظة، حيث يتم إنشاء كباري وطرق حديثة لربط هذه المناطق ببعضها البعض وبقية المحافظة، كما يمثل كوبري طهطا العلوي قفزة نوعية في مجال النقل، حيث يسهل حركة المرور بين شرق وغرب النيل.

ولم تتوقف المشروعات عند هذا الحد، بل يشهد طريقا سوهاج قنا وأسيوط سوهاج الغربي ازدواجًا كاملًا، مما يساهم في تقليل الزحام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فمحوري جرجا وطما هما ضمن المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية في صعيد مصر، ويهدفان إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتطوير البنية التحتية في المنطقة، ويمثلان قفزة نوعية في مجال النقل والمواصلات، ويساهمان بشكل كبير في تنشيط الحركة الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة، وألغى المحورين العديد من التقاطعات، مما ساهما في تقليل الازدحام المروري وتحسين وقت الانتقال بين المناطق، كما ساهما في الربط بين طريق القاهرة/أسوان الصحراوي والصعيد/البحر الأحمر شرقًا مع طريقي الصعيد الزراعي والصحراوي غرب النيل، كما ساهما في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

أما محور جمال حمدان، فهو أحد المشروعات القومية الهامة التي تم تنفيذها في محافظة سوهاج، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، ويربط المحور بين طريقي أسوان الزراعي الغربي والشرقي، مما يساهم في تسهيل الحركة المرورية بين مراكز المحافظة المختلفة، ويبلغ طول المحور حوالي 3.7 كيلومتر، ويتكون المحور من 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ويشتمل المحور على عدد من الأعمال الصناعية، منها كوبري النيل الذي يبلغ طوله 1150 متر، وبلغت تكلفة إنشاء المحور حوالي 315 مليون جنيه.

أما محور محمد سيد طنطاوي، المعروف أيضًا باسم محور جرجا - دار السلام، هو أحد المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في محافظة سوهاج، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، ويربط المحور بين شرق وغرب نهر النيل، مما يسهل الحركة المرورية بين مراكز المحافظة المختلفة، ويساهم المحور في تخفيف الضغط على الطرق القائمة، ويقلل من الازدحام المروري، خاصة في أوقات الذروة، ويبلغ طول المحور حوالي 28 كيلومتر، ويتكون المحور من 3 حارات مرورية في كل اتجاه، ويشتمل المحور على عدد من الأعمال الصناعية، منها كوبري النيل الذي يبلغ طوله 1170 متر، وبلغت تكلفة إنشاء المحور حوالي 315 مليون جنيه وتمت تسمية المحور على اسم العالم الجليل الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف السابق، تقديرًا لدوره الكبير في نشر الوسطية والتسامح.

كما شهد طريق سوهاج قنا الصحراوي الغربي إنشاء حارتين جديدتين للطريق الحالي ليصبح 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، بطول 140 كم وعرض 10 م، بتكلفة 372 مليون جنيه، ويهدف الطريق إلى استكمال ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي للحد من الحوادث والربط بين الدلتا ومحافظات صعيد مصر.

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